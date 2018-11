Dallas (Texas/USA) (SID) - (SID) - Dirk Nowitzki hat sich nach dem bitteren Aus der Dallas Mavericks in den Play-offs der Basketball-Profiliga NBA für eine Verpflichtung des dreimaligen Allstars Deron Williams stark gemacht. "Wir würden ihn natürlich gerne haben, so wie viele andere Teams auch. Er würde toll zu uns passen", sagte der 33-Jährige. Nach dem 0:4 in der ersten Runde gegen Oklahoma City Thunder steht der entthronte Meister Dallas vor einem Neuaufbau und sucht dafür namhafte Verstärkungen.

Williams ist im Sommer zu haben, da der Vertrag des US-Nationalspielers bei den New Jersey Nets, die zur neuen Saison nach Brooklyn umziehen, ausläuft. Der Spielmacher wird wohl nicht mit nach New York gehen. Deshalb gelte es für den 27-Jährigen, "eine große Entscheidung" zu treffen, wie es Nowitzki formuliert.

Der Würzburger will den Olympia-Fahrer mit Baseball locken. "Ich glaube, er ist Rangers-Fan. Er könnte hier eine Menge Spiele sehen", sagte Nowitzki. Die Texas Rangers treten in der Profiliga MLB an, die Heimspiele werden im benachbarten Arlington ausgetragen.

Nowitzki hofft, dass der Wunschspieler kommt, bleibt aber vorsichtig: "Es ist noch zu früh. Alles passiert im Juli. Wir müssen einfach abwarten."