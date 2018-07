Hamburg (dpa) - Die Bundesregierung will den künftigen französischen Präsidenten François Hollande von Nachverhandlungen beim europäischen Fiskalpakt abbringen. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble sagte in der ARD, man sei in Europa gut damit gefahren, nicht nach jeder Wahl geschlossene Verträge wieder neu verhandeln. Er denke, deswegen werden man auch den neuen französischen Präsidenten, davon überzeugen. Hollande will den ausverhandelten europäischen Fiskalpakt für mehr Haushaltsdisziplin um einen Wachstumspakt ergänzen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.