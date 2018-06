München (SID) - Fußball-Nationalspieler Mesut Özil von Real Madrid hat als erster deutscher Sportler beim Sozial-Netzwerk Facebook die Fünf-Millionen-Marke geknackt. "Diese Zahl ist super, ich bin stolz darauf. Ich freue mich, so viele Fans zu haben. Mir macht es Spaß, so mit den Fans zu kommunizieren", sagte der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler. Selbst Basketball-Star Dirk Nowitzki von den Dallas Mavericks bringt es bei Facebook "nur" auf rund 1,8 Millionen so genannte "Follower". Özils Fußball-Kollegen Bastian Schweinsteiger und Thomas Müller von Bayern München liegen bei etwa einer Million.

Zuletzt hatte Özil via Facebook nach der Meisterschaft mit den Königlichen Fotos mit den Kollegen Marcelo, Karim Benzema, Sami Khedira, Pepe und Sergio Ramos aus der Kabine gepostet. Die Real-Stars waren alle mit nacktem Oberkörper zu bewundern. Über die Bilder hatte Özil geschrieben: "We are the champions. Campeones. Hala Madrid."