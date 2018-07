Eine Band, die sich «Laughing My Fucking Ass Off» («Ich lache mir meinen verdammten Arsch ab») nennt, muss einfach viel Spaß bei der Arbeit haben. Und die ist den beiden Jungs von LMFAO - Onkel und Neffe - auch anzuhören. Egal ob ihre «Party Rock Anthem» oder der Hit «Sexy And I Know It» - man kann dazu ordentlich abtanzen und sich bei Videos oder Konzerten auch noch über die absurd-komischen Outfits der Musiker amüsieren. Im Mai geht das live aber nur einmal in Deutschland: am 10. in Offenbach.

