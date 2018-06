Paris/Athen (dpa) - Linksrutsch in Frankreich, eine schwierige Regierungsbildung in Griechenland - macht das die Eurorettung komplizierter? Die Wahl des Sozialisten Hollande zum französischen Präsidenten löst in Europa keinen Jubelsturm aus. In Griechenland haben Konservative und Sozialisten wegen der harten Sparmaßnahmen die Mehrheit verloren. Jetzt suchen sie Partner für eine Regierung. Die Zeit läuft aus.

