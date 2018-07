Berlin/Kiel/Düsseldorf (dpa) - Trotz nur hauchdünner Mehrheit setzen SPD und Grüne nach der Landtagswahl in Schleswig-Holstein voll auf ein Bündnis mit der Partei der dänischen Minderheit (SSW).

Schon am Donnerstag sollen Sondierungsgespräche für die «Dänen-Ampel» beginnen. Eine Woche vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen wächst in der Union die Sorge, dass sich die FDP auf eine Ampelkoalition mit SPD und Grünen einlassen könnte. Angesichts schwindender Chancen für Zweierbündnisse jenseits großer Koalitionen könnte dies als starkes Signal für den Bund gewertet werden.

Der nordrhein-westfälische FDP-Spitzenkandidat Christian Lindner wies Ampel-Spekulationen aber zurück: «Wir sind nicht Reserve für Rot-Grün, sondern Alternative zu Rot-Grün.» Die CDU und ihr NRW-Spitzenkandidat Norbert Röttgen konzentrierten sich derzeit darauf, Juniorpartner der SPD zu werden, falls es für Rot-Grün nicht reiche, sagte er in Düsseldorf.

CDU-Chefin Angela Merkel äußerte sich gelassen zu möglichen Koalitionsüberlegungen ihres Partners im Bund. Sie könne der FDP Gedankenspiele über Koalitionen in den Ländern nicht verbieten. CDU und Liberale werteten den Wiedereinzug der bundesweit angeschlagenen FDP in den Landtag in Kiel als stabilisierend für Schwarz-Gelb im Bund. CSU-Chef Horst Seehofer warnte die Union, sich zu sehr mit der FDP zu befassen. CDU und CSU müssten sich auf eigene Stärken besinnen, um ihr Wählerpotenzial von rund 40 Prozent auszuschöpfen.

Der angeschlagene FDP-Vorsitzende Philipp Rösler pochte auf seinen innerparteilichen Führungsanspruch. Berichte über einen Putsch gegen ihn nannte er substanzlos. Auf die Frage, ob seine eigene Position nun stabilisiert sei, sagte der Vizekanzler: «Das auf jeden Fall.»

SPD-Chef Sigmar Gabriel sagte, seine Partei werde sich mit Grünen und SSW um eine Regierungsbildung bemühen. «Und am Ende werden wir mit Torsten Albig einen neuen Ministerpräsidenten der SPD im Norden haben.» Albig betonte angesichts der Mehrheit von nur einer Stimme: «Wir werden einen Koalitionsvertrag zimmern, der fünf Jahre hält.»

Die Grünen-Vorsitzende Claudia Roth sagte, mit SPD und SSW gebe es «eine Option für einen Machtwechsel, der auch ein Politikwechsel ist». Mit Blick auf die NRW-Wahl sagte sie: «Ich bin voller Hoffnung, dass sich zeigt, (...) dass Rot-Grün gehen kann.» Die Zeit der Zweierbündnisse sei trotz des Aufkommens der Piraten nicht vorbei.

In Düsseldorf machte die CDU Front gegen eine Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP. Spitzenkandidat Norbert Röttgen sagte: «Es gibt eine klare Alternative: Irgendetwas Rot-Grünes, ob mit der FDP oder mit der Dänen-Ampel in Schleswig-Holstein, oder eine CDU-geführte Regierung.» Der Generalsekretär der Landes-CDU, Oliver Wittke, warnte, falls es für Rot-Grün nicht reiche, werde Lindner die FDP zum «Steigbügelhalter» machen und ein Ampelbündnis eingehen.

Im Norden hatten die Wähler Schwarz-Gelb am Sonntag abgewählt. Die CDU landete mit 30,8 Prozent (minus 0,7) und einem Abstand von rund 4800 Stimmen knapp vor der SPD mit 30,4 Prozent (plus 5,0). Beide Parteien haben 22 Sitze. Die FDP feierte mit 8,2 Prozent (minus 6,7) trotz hoher Verluste ein unerwartet starkes Comeback. Sie profitierte von der Popularität ihres Spitzenkandidaten Wolfgang Kubicki. Die Grünen erreichen mit 13,2 Prozent (plus 0,8) ihr bisher bestes Ergebnis bei einer Landtagswahl im Norden.

Die Piraten zogen mit 8,2 Prozent zum dritten Mal in Folge aus dem Stand in ein Landesparlament ein. Die Linke flog mit 2,2 Prozent (minus 3,8) nach nur zwei Jahren heraus. Der Südschleswigsche Wählerverband (SSW) der dänischen Minderheit erhält 4,6 Prozent (plus 0,3) - für ihn gilt die Fünf-Prozent-Klausel nicht. Die Beteiligung war mit 60,1 Prozent so niedrig wie nie zuvor in dem Bundesland.

Die Piratenpartei schloss die Tolerierung einer «Dänen-Ampel» nicht aus. Man werde SPD, Grüne und SSW zu Gesprächen einladen, «und dann werden Inhalte abgeklopft», sagte Spitzenkandidat Torge Schmidt.

Der Kieler CDU-Spitzenkandidat Jost de Jager bekräftigte dagegen den Regierungsanspruch seiner Partei. Eine «Dänen-Ampel» werde keine tragfähigen inhaltlichen Ergebnisse erreichen. De Jager erinnerte an die gescheiterte Ministerpräsidentenwahl von Heide Simonis (SPD) im Landtag 2005. Damals hatten SPD, Grüne und SSW Simonis unterstützt, am Ende gab es keine Mehrheit. Ein eigenes Landtagsmandat verfehlte De Jager - dennoch will er die Gespräche mit den anderen Parteien führen und CDU-Landeschef bleiben.

Die stabilste Mehrheit (44 Sitze) im Norden hätte eine große Koalition von CDU und SPD. Deutlich sicherer als eine «Dänen-Ampel» wäre eine klassische Ampel aus SPD, Grünen und FDP (38 Sitze) sowie ein Jamaika-Bündnis aus CDU, FDP und Grünen (38 Sitze).

Merkel sagte auf die Frage, ob das sozialliberale Element in der FDP durch Kubicki und NRW-Spitzenkandidat Christian Lindner gestärkt werde: «Ich kann doch der FDP jetzt nicht einfach verbieten, über bestimmte Dinge nachzudenken.» Ampel-Konstellationen hätten sich aber nicht als «Hort der Stabilität» herausgestellt. Mit Blick auf das Bündnis mit der FDP im Bund ergänzte sie: «Da muss man sehen, ob das gutgeht, ob es nicht gutgeht.»

