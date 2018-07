Frankfurt/Main (dpa) - Die San Antonio Spurs haben problemlos den Einzug in die nächste Runde der NBA-Playoffs geschafft. Das Basketball-Spitzenteam der Western Conference setzte sich auch im vierten Spiel gegen Utah Jazz durch.

Beim 87:81 in Salt Lake City traf Joker Manu Ginobili mit 17 Punkten am besten. «Du solltest immer die erste Chance nutzen, die sich bietet. Das haben wir getan. Wir haben eine überragende Serie gespielt», stellte Ginobili zufrieden fest. Der nicht zur Start-Fünf gehörende Argentinier kompensierte den schwachen Auftritt der Topstars Tony Parker und Tim Duncan, die lediglich jeweils elf Punkte beisteuerten und lange Auszeiten bekamen.

Neben Ginobili bestachen auch die anderen Bankspieler der Spurs. Insgesamt brachte es San Antonios Reserve auf 57 Punkte und stach damit nicht nur die Jazz-Bank (10), sondern auch die eigene Startformation (30) aus. «Wir sind in diesem Jahr tiefer besetzt als je zuvor. Das kam uns heute auf jeden Fall zugute», sagte Trainer Gregg Popovich.

San Antonio konnte mit dem 4:0-Erfolg das Trauma vom Vorjahres-Aus besiegen, als man als Favorit früh an Memphis scheiterte. Den Grizzlies werden die Spurs in dieser Saison wohl nicht mehr begegnen. Memphis unterlag im vierten Spiel bei den Los Angeles Clippers mit 97:101 nach Verlängerung und liegt in der Best-of-Seven-Serie mit 1:3 zurück.

Bester Werfer für die Clippers war Blake Griffin (30). Chris Paul kam auf 27 Punkte. Mit einem weiteren Sieg ziehen die Kalifornier in die nächste Runde ein, wo es dann zum Duell mit San Antonio kommen würde.