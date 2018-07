Essen (dpa) - Der mehrheitlich zum spanischen Konkurrenten ACS gehörende Baukonzern Hochtief hat wegen anhaltender Probleme bei seiner australischen Tochter Leighton erneut rote Zahlen geschrieben.

In den ersten drei Monaten des Jahres habe der Verlust bei 34,1 Millionen Euro gelegen, teilte der im MDax notierte Konzern in Essen mit. Im Vorjahreszeitraum hatte das Minus 169,5 Millionen betragen. Bereits auf der Hauptversammlung in der vergangenen Woche hatte Unternehmenschef Frank Stieler die Aktionäre auf einen Quartalsverlust vorbereitet. Der Umsatz erhöhte sich dank einer guten Auftragslage um 13,3 Prozent auf 5,58 Milliarden Euro.