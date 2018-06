Frankfurt/Main (dpa) - Technische Probleme an der Deutschen Börse haben am Morgen zu Verzögerungen auf dem Parkett in Frankfurt/Main geführt. Der Beginn für den Handel über die elektronische Plattform Xetra sei bis auf weiteres verschoben worden, war auf der Internetseite des Börsenbetreibers zu lesen. Die Kunden würden über das weitere Vorgehen informiert. Händlern zufolge könnte sich der Handelsstart um Stunden verzögern. Über Xetra werden fast alle Aktiengeschäfte abgewickelt.

