Frankfurt/Main (dpa) - Der deutsche Aktienmarkt ist aus Sorgen über die Zukunft Griechenlands am Dienstag auf Talfahrt gegangen.

Der Dax, der diesen Weg bereits am Montag schon einmal eingeschlagen hatte, dann aber mit einem kleinen Plus aus dem Handel gegangen war, büßte nun 1,90 Prozent auf 6444,74 Punkte ein. Dies war der tiefste Schlussstand seit Januar. Für den MDax ging es am Dienstag um 1,97 Prozent nach unten auf 10 416,30 Punkte und der TecDax verlor 1,43 Prozent auf 772,49 Punkte. Am Morgen hatte zudem noch ein deutlich verzögerter Handelsbeginn für Aufregung an der Börse gesorgt. Ein Hardware-Fehler auf der Handelsplattform Xetra hatte eine Verzögerung des Börsenstarts von fast eineinhalb Stunden verursacht.