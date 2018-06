Berlin (dpa) - Julia Timoschenko soll von heute an ein weiteres Mal von einem Arzt der Berliner Charité behandelt werden. Die inhaftierte Ex-Regierungschefin der Ukraine wird in einer Klinik in Charkow behandelt. Dorthin startete nach dpa-Informationen gestern ein Neurologe aus Berlin. Wie die «Berliner Morgenpost» schreibt, handelt es sich um den Oberarzt der Neurologischen Klinik, Lutz Harms. Timoschenko hatte einen Bandscheibenvorfall, aus Protest gegen ihre Haftbedingungen ist sie außerdem im Hungerstreik.

