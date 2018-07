Schönefeld (dpa) - Der neue Hauptstadtflughafen soll nach der erneuten Verschiebung jetzt im August eröffnet werden. Weil der Brandschutz noch nicht perfekt sei, könne der geplante Termin 3. Juni nicht eingehalten werden, sagte Chefplaner Manfred Körtgen in Schönefeld.

Berlins Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD) konnte am Dienstag noch keinen genauen Termin für die Eröffnung nennen. Gedacht sei an ein Datum nach dem Ende der Sommerschulferien am 3. August.

Chefplaner Körtgen erklärte, die Sicherheitsanlagen und deren Zusammenspiel untereinander hätten noch nicht den nötigen Reifegrad und könnten deshalb vom TÜV nicht abgenommen werden. Die «Schutzziele» könnten bis 3. Juni nicht mehr erreicht werden.

Flughafenchef Rainer Schwarz sprach von einer «bitteren Enttäuschung» für alle Beteiligten. Er könne sich für die entstandene Lage «nur entschuldigen». Schwarz sagte, er hoffe, dass das am neuen Flughafen erwartete Verkehrswachstum zunächst von Tegel und dem alten Schönefelder Airport bewältigt werden könne.

Brandenburgs Ministerpräsident Matthias Platzeck (SPD) sagte, die Entscheidung zur Verschiebung sei «mehr als eine böse Überraschung». «Ich verhehle nicht, dass ich stocksauer bin, so eine Überraschung darf nicht kurz vorher passieren.» Platzeck betonte, dass niemand Bedenken haben müsse, seinen Urlaubsflug nicht antreten zu können. «Da wird es wohl keine Einschränkungen geben.»