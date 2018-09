Lena Schöneborn führt Damen-Staffel zum WM-Titel

Rom (dpa) - Lena Schöneborn (Berlin/Bonn) hat zum Auftakt der Weltmeisterschaft im Modernen Fünfkampf die deutsche Damen-Staffel zum Titel geführt. Die Olympiasiegerin und ihre Kolleginnen Annika Schleu (Berlin) und Janine Kohlmann (Neuss/Berlin) setzten sich am Montag in Rom souverän vor China und Großbritannien durch. Das deutsche Trio, das im Vorjahr Platz zwei in dem nicht-olympischen Wettbewerb belegt hatte, machte im abschließenden Combined (Laufen/Schießen) einen Rückstand von 22 Sekunden wett.

Deutsche U 17 erreicht EM-Halbfinale: 1:0 gegen Island

Ljubljana (dpa) - Der deutsche Fußball-Nachwuchs hat sich vorzeitig für den Halbfinale bei der U-17-Europameisterschaft in Slowenien qualifiziert. Nach dem 1:0 (1:0)-Sieg über Island am Montag in Ljublijana kann das Team von Trainer Stefan Böger nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze in der Gruppe A verdrängt werden. Marc Stendera (20. Minute) von Eintracht Frankfurt erzielten in Ljubljana das Siegtor für die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB).

Twitter-Eintrag: DFB ermittelt gegen Hoffenheims Ryan Babel

Frankfurt/Main (dpa)- Wegen eines Twitter-Eintrags hat der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes ein Ermittlungsverfahren gegen Angreifer Ryan Babel von 1899 Hoffenheim eingeleitet. Dies teilte der DFB am Montag in Frankfurt/Main mit. Der Spieler stehe unter Verdacht, sich nach seiner Gelb-Roten Karte bei der Niederlage am Samstag bei Hertha BSC Berlin über seinen offiziellen Twitter-Kanal unsportlich gegenüber Schiedsrichter Thorsten Kinhöfer geäußert zu haben.

Blackburn Rovers steigen aus Premier League ab

London (dpa) - Die Blackburn Rovers sind nach einer Niederlage im Kellerduell gegen Wigan Athletic nach elf Jahren aus der englischen Premier League abgestiegen. Wigan dagegen hat sich den Verbleib in der höchsten englischen Spielklasse durch den 1:0-Sieg im Montagsspiel bei den Rovers gesichert. Das so wichtige Siegtor für die Gäste erzielte Antolin Alcraz in der 87. Minute. Die Rovers haben vor dem letzten Spieltag nun vier Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz, den die Bolton Wanderers belegen. Schon lange zuvor stand der Abstieg der Wolverhampton Wanderes fest.

Kerber besiegt Venus Williams beim Tennis-Turnier in Madrid =

Madrid (dpa) - Die Kielerin Angelique Kerber hat beim Tennis-Turnier in Madrid die ehemalige Weltranglisten-Erste Venus Williams besiegt. Die bei dem mit 3,5 Millionen Dollar dotierten Sandplatzturnier an Nummer zwölf gesetzte Kerber gewann gegen die Amerikanerin in zwei Sätzen mit 6:4 und 6:1. Nach ihrer krankheitsbedingten Pause ist die siebenmalige Grand-Slam-Gewinnerin Venus Williams allerdings erst im Februar in den Tennis-Zirkus zurückgekehrt.