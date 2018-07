Nürnberg (dpa) - Das Urteil könnte Bedeutung für viele Internet- Bewertungsportale haben: Eine anonyme Kritik an der Arbeitsqualität eines Zahnarztes muss nach einer Entscheidung des Landgerichts Nürnberg-Fürth gelöscht werden. Der Zahnmediziner hatte sich dagegen gewehrt, in einem Bewertungs-Internetportal als fachlich inkompetent und an eigenen wirtschaftlichen Interessen orientiert dargestellt zu werden. Das Portal hätte auf die konkrete Beanstandung des Zahnarztes hin den Sachverhalt sorgfältiger prüfen müssen, so das Urteil.

