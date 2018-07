Köln (SID) - Kerstin Hartmann (Ulm) und Marlene Sinnig (Krefeld) sollen dem Deutschen Ruderverband (DRV) bei der Olympia-Qualifikation in Luzern (20. bis 24. Mai) den Startplatz im Zweier ohne Steuerfrau für die Sommerspiele in London bescheren. Im Leichtgewichts-Doppelzweier der Frauen nominierte der DRV Lena Müller (Duisburg) und Anja Noske (Saarbrücken) für die Qualifikations-Regatta auf dem Rotsee.

Der deutsche Frauen-Achter kämpft in der Besetzung Daniela Schultze (Potsdam), Julia Lepke (Rostock), Ronja Schütte (Essen), Kathrin Thiem (Hannover), Ulrike Sennewald (Rostock), Nadja Drygalla (Rostock), Kathrin Marchand (Leverkusen) und Constanze Siering (Wanne-Eickel) um das Ticket für London (27. Juli bis 12. August). Steuerfrau des Achters ist Laura Schwensen (Kappeln).

In Luzern werden in den drei Bootsklassen jeweils noch zwei Olympia-Startplätze vergeben. Bei der WM 2011 im slowenischen Bled hatte sich der DRV bereits elf Tickets in den 14 olympischen Klassen gesichert.