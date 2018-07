Hannover (dpa) - Ein Auto ist am Abend in Hannover in eine Fußgängergruppe gerast. Die Menschen hätten in einem Buswartehäuschen gestanden, teilte ein Polizeisprecher mit. Drei Wartende und der Autofahrer wurden verletzt. Nähere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.

