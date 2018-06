Berlin (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel will nach der Rückkehr von internationalen Treffen in den USA mit der Opposition über eine parteiübergreifende Zustimmung zum Fiskalpakt sprechen. Es gebe aber noch keinen konkreten Termin, ergänzte Regierungssprecher Steffen Seibert. Die Kanzlerin wird am 22. Mai von ihren Reisen zum G8-Gipfel in Camp David bei Washington und zum Nato-Gipfel in Chicago in Berlin zurückerwartet. Der Fiskalpakt soll für mehr Haushaltsdisziplin sorgen.

