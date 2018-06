Rostock (dpa) - Die Bürgerschaft der Hansestadt Rostock hat am Mittwoch dem Hilfspaket für den hoch verschuldeten Zweitliga-Absteiger FC Hansa Rostock mit großer Mehrheit zugestimmt.

Damit ist die Insolvenz des Vereins abgewendet, die auch den Zwangsabstieg in die Regionalliga - schlimmstenfalls sogar in die Oberliga - bedeutet hätte.

Das Hilfspaket sieht einen Teilerlass der Steuerschulden in Höhe von 680 000 Euro, den Ankauf eines in Hansa-Besitz befindlichen Sportgeländes im Wert von 530 000 Euro und einen Zuschuss an den Verein in Höhe von 750 000 Euro vor. Insgesamt drücken den Verein rund 8,5 Millionen Euro Schulden.

Zuvor hatten sich rund 3000 Fans des Vereins auf dem Neuen Markt versammelt. Der Bürgerschaft wurden vor der entscheidenden Sitzung mehr als 25 000 Unterschriften übergeben. Bereits am Sonntagvormittag hatten rund 6000 Hansa-Fans in einer Demonstration an die Bürgerschaft appelliert, dem Hilfspaket zuzustimmen.

Am Dienstag bot zudem der deutsche Fußball-Rekordmeister FC Bayern München an, im kommenden Jahr zu einem Benefizspiel nach Rostock zu kommen. Ein Erlös von mehreren hunderttausend Euro ist zu erwarten.