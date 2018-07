Köln (SID) - Der DFB-Pokal bleibt sportlich, aber auch finanziell äußerst attraktiv. Der Sieger des Endspiels am Samstag (20.00 Uhr/ZDF und Sky) in Berlin zwischen Borussia Dortmund und Bayern München wird allein aus der Verwertung der Medienrechte 6,256 Millionen Euro netto einnehmen. Die Summe setzt sich aus dem gestaffelten TV-Honorar zusammen. So erhält zum Beispiel jeder der 64 Teilnehmer in der ersten Runde 100.000, der Finalteilnehmer 2,0, der Pokalsieger sogar 2,5 Millionen Euro. Bereits ab dem Viertelfinale (1,125 Millionen) wird die Millionengrenze überschritten.

Darüber hinaus gibt es für die Pokalteilnehmer neben der Hälfte der Zuschauer-Netto-Einnahmen durch die Live-Übertragungen beim Pay-TV-Sender Sky zwischen 10.000 und 90.000 Euro pro Runde. Übertragungen bei ARD oder ZDF können bis zu 621.000 Euro einbringen. - Die Garantie-Einnahmen im DFB-Pokal:

1. Runde: 100.000 Euro

2. Runde: 250.000 Euro

3. Runde: 531.250 Euro

Viertelfinale: 1.125.000 Euro

Halbfinale: 1.750.000 Euro

Finalist: 2.000.000 Euro

Pokalsieger: 2.500.000 Euro