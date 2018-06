Kaiserslautern (SID) - Der Aufsichstrat des viermaligen deutschen Fußball-Meisters 1. FC Kaiserslautern hat Klubchef Stefan Kuntz trotz des Abstiegs aus der Bundesliga das Vertrauen ausgesprochen. "Der Aufsichtsrat sieht keine Alternative zu Stefan Kuntz", sagte Aufsichtsratsboss Dieter Rombach zu Beginn der außerordentlichen Mitgliederversammlung am Mittwochabend.

Bei der Versammlung mit rund 2300 Klubangehörigen im Fritz-Walter-Stadion, an der auch der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Kurt Beck teilnahm, wurde die schlechteste Saison in der Geschichte der Roten Teufel aufgearbeitet. "Wir hatten dreieinhalb erfolgreiche Jahre, dann ging die Rückrunde leider sportlich komplett in Hose", sagte Rombach: "Dennoch ist die wirtschaftliche Basis gesichert, um eine schlagkräftige Mannschaft zusammenzustellen. Das Motto kann nur sofortiger Wiederaufstieg heißen."

Der zuletzt nicht mehr unumstrittene Kuntz, der laut Rombach aufgrund des Abstiegs 40 Prozenz seines Gehalts einbüßt, will trotz eines auf zehn Millionen Euro zusammengestrichenen Etats die Rückkehr in die Eliteklasse schaffen. Die Profis Sandro Wagner, Nicolai Jörgensen, Thanos Petsos, Dorge Kouemaha, Lucas und Torwart Kevin Trapp werden das Budget nicht mehr belasten. Auch Gil Vermouth soll den Klub verlassen. Die Zukunft von Kapitän Christian Tiffert, Pierre De Wit, Ilijan Micanski, Clemens Walch und Chadli Amri ist offen.

Als Neuzugänge für Trainer Krassimir Balakow, der mit der Hypothek von sieben Niederlagen in acht Spielen unter seiner Regie in die kommende Zweitliga-Saison startet und wie die Profis nicht bei der Versammlung anwesend war, stehen Mimoun Azaouagh und Albert Bunjaku fest.

Wenige Stunden vor der Versammlung hatte Polizei im Zuge der Ermittlungen gegen die FCK-Hooliganszene 17 Wohnungen durchsucht. Hintergrund der Razzia war der Überfall auf Fans des Lokalrivalen FSV Mainz 05 am 18. März. Dabei war zu Auseinandersetzungen gekommen, an denen etwa 100 Personen beteiligt waren. Einige FSV-Fans wurden verletzt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts des versuchten schweren Raubes. Bei den 17 Beschuldigten fanden die Beamten Schreckschusswaffen, Schlagstöcke, Messer und Sturmhauben.