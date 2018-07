Fürth (dpa) - Mike Büskens bleibt Trainer bei Bundesliga-Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth. Der 44-Jährige habe seinen auslaufenden Vertrag bei den «Kleeblättern» um ein Jahr bis Ende Juni 2013 verlängert, teilte der Verein mit.

«Wir freuen uns sehr, dass wir den erfolgreichen Weg mit unserem Chef-Trainer auch in der Bundesliga fortsetzen können», sagte Präsident Helmut Hack. Büskens habe eine hohe Bedeutung für den Verein und genieße das Vertrauen der Mannschaft.

Zuletzt hatte Büskens trotz Meistertitel in der 2. Fußball-Bundesliga gezögert, sich an die Spielvereinigung zu binden. Selbst bei der Aufstiegsfeier vor mehr als 20 000 begeisterten Fans wollte sich der ehemalige Schalker noch nicht festlegen. Zuletzt war er mit Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln in Verbindung gebracht worden.

Mitteilung Greuther Fürth