Damaskus (dpa) - Deserteure haben in Syrien in unmittelbarer Nähe eines Fahrzeugs der UN-Militärbeobachter einen Sprengsatz gezündet. Die Bombe verletzte nach Angaben syrischer Medien sechs Soldaten. Die Militärbeobachter blieben bei der Attacke in der Provinz Daraa unverletzt, teilte der Sprecher des Syrien-Sondergesandten Kofi Annan mit. Beim oppositionellen Sham News Network hieß es, aus einem Geländewagen der Armee sei das Feuer eröffnet worden. Daraufhin hätten Deserteure den Jeep in die Luft gesprengt. Die UN-Beobachter seien nicht Ziel des Angriffs gewesen.

