Moskau (dpa) - Bei einem Demonstrationsflug in Indonesien ist ein hochmodernes russisches Mittelstreckenflugzeug vom Typ Superjet 100 mit 44 Menschen an Bord vom Radarschirm verschwunden. Das bestätigte ein Sprecher des Luftfahrtkonsortiums OAK in Moskau nach Angaben der Agentur Interfax. Die Funkverbindung mit der Maschine sei bei dem Test nahe der Hauptstadt Jakarta abgebrochen, hieß es.

