Hamburg (dpa) - Die Schauspieler Saskia Valencia und Helmut Zierl sind fünf Monate nach ihrer Trennung wieder als Liebespaar zu sehen - auf der Bühne in Hamburg.

In der E-Mail-Romanze «Gut gegen Nordwind» nach Daniel Glattauers Bestseller geben sie ein Paar, das sich durch einen Tippfehler in einer Mail online kennenlernt und ineinander verliebt. Das Zwei-Personen-Stück, das schon in verschiedenen Theatern mit anderen Darstellern zu sehen war, feiert am Freitag Premiere. Valencia (47) und Zierl (57) hatten ihre Trennung im Dezember vergangenen Jahres bekanntgegeben.

Die beiden Schauspieler hatten sich zehn Jahre zuvor bei Dreharbeiten in Mexiko kennengelernt. Nun stehen Valencia und Zierl erstmals auch gemeinsam auf der Bühne.

Komödie Winterhuder Fährhaus