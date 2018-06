Berlin (dpa) - Als Talk Talk Anfang der 80er mitten in der Synthiepop-Ära auf der Bildfläche erschienen, konnte niemand ahnen, was daraus mal werden würde: eine der stilprägendsten, spannendsten Bands dieses eher verrufenen Musikjahrzehnts, deren Sound und Songs bis heute nachhallen.

Jetzt sind die ersten vier der fünf regulären Alben des britischen Quartetts um Sänger und Keyboarder Mark Hollis in makellosen Remaster-Versionen mit edlen Text-Booklets neu erschienen (EMI). Und so können auch jüngere Pop-Fans, die Talk Talk seinerzeit nicht auf Vinyl entdeckten, das Wunder dieser Musik nachvollziehen.

Denn nichts weniger als ein Wunder war die kurzfristige Entwicklung vom recht konventionellen Debüt «The Party's Over» (mit dem die Geschichte der Band 1982 noch als schnöde Synthiepop-Party begann) zu den versonnenen, versponnenen Klanggemälden auf «Spirit Of Eden» (1988).

Dazwischen lagen «It's My Life» (1984) und «The Colour Of Spring» (1986) mit dramatischen und großformatigen orgelgetriebenen Artrock-Songs. Darunter die tanzbaren Eighties-Hits, die man auch heute noch gern im Radio hört, beispielsweise «Such A Shame» oder «Living In Another World».

Den Mittelweg zwischen Pop-Lässigkeit und hohem Anspruch fanden Talk Talk auf «The Colour Of Spring», das heute als eines der schönsten, qualitätvollsten Alben dieser Zeit gilt. Die von Hollis mit klagender Stimme gesungenen Stadion-Hymnen sind ebenso grandios wie kammerorchestrale Songs («Chameleon Day»), die den esoterischen Freistil-Sound von «Spirit Of Eden» schon erahnen lassen.

Auf diesem letzten der vier Talk Talk-Alben der 80er war die atemberaubende Entwicklung dann abgeschlossen. Die Stille zwischen den Tönen wurde weidlich ausgekostet - mit Pop hatte das nichts, aber auch gar nichts mehr zu tun. Hits fehlten natürlich völlig, und es fiel leicht, Hollis und Co in die Ecke der durchgeknallten Verweigerer zu schieben.

Mancher Kritiker erkannte aber schon damals das Besondere, das Richtungweisende an diesen introvertierten Kunst-Liedern. Talk Talk tummelten sich nun zwischen Avantgarde-Blues, Psychedelia, Jazz und moderner Klassik - Scott Walker, David Sylvian und The Blue Nile waren Geistesverwandte. Was heute Post-Rock genannt wird, nahm damals seinen Anfang. Die Entwicklung von Talk Talk ist aus heutiger Sicht wohl nur mit Radiohead zu vergleichen.

In den 90ern folgte mit «Laughing Stock» (1991) ein weiteres Album, das die totale Abnabelung von konventionellen Pop-Mustern fortsetzte (und bisher noch nicht als Remaster wiederveröffentlicht wurde). Mark Hollis veröffentlichte 1998 ein gefeiertes, ebenfalls im besten Sinne weltfremd klingendes Solo-Album, um seither zu schweigen und zu einem der großen Rätselhaften des Pop zu werden.

Die wundersame, wunderschöne Musik von Talk Talk - einer der größten Schätze der 80er Jahre kann mit Hilfe der vier (ohne Bonustracks auskommenden) CD-Reissues jetzt neu gehoben werden. Diese Wiederentdeckung ist die Mühe wert.