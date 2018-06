Regierungsbildung in Athen vor Scheitern - EU mahnt Vertragstreue an

Athen (dpa) - Die Regierungsbildung in Athen steht nur wenige Tage nach der vorgezogenen Parlamentswahl vor dem Scheitern. Angesichts der Forderung der radikalen Linken, den Sparpakt mit der Europäischen Union aufzukündigen, ermahnte die EU-Spitze Griechenland zur Vertragstreue. Es gebe zwischen Griechenland und der Eurozone eine Vereinbarung. Und Griechenland müsse sie einhalten, sagte EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso. Finanzminister Wolfgang Schäuble warnte, das griechische Volk müsse entscheiden, ob es in der Eurozone bleibe oder nicht.

Koalition und SPD für harten Kurs gegen Salafisten - Grüne warnen

Berlin (dpa) - Nach gewalttätigen Angriffen radikalislamischer Salafisten auf Polizeibeamte fordern Regierung und Opposition ein entschlossenes Durchgreifen gegen die Extremisten. Innenminister Hans-Peter Friedrich sagte im ARD-«Morgenmagazin»: Eine Ausweisung Einzelner sei nicht ausgeschlossen. SPD-Fraktionsgeschäftsführer Thomas Oppermann forderte ein hartes Vorgehen gegen gewaltbereite Islamisten. Deutschland dürfe kein Tummelplatz sein für gewalttätige Gruppen, sagte er bei «n-tv». Die Grünen warnten aber davor, die Salafisten durch Repressionen weiter zu stärken.

Röttgens Kehrtwende: Keine Abstimmung über Merkels Kurs

Berlin (dpa) - Der CDU-Spitzenkandidat Norbert Röttgen sieht die Wahl in Nordrhein-Westfalen nun doch nicht als Abstimmung über den EU-Sparkurs von Kanzlerin Angela Merkel. Am Sonntag stehe nicht der Kurs von Angela Merkel in Europa zur Abstimmung, sondern der Schuldenkurs von Frau Kraft in Nordrhein-Westfalen. Das sagte er der Zeitung «Die Welt». Allerdings habe dieser Kurs Bedeutung über die Landesgrenzen hinweg. In der Union hatte es Unmut und Befremden über Röttgens Agieren gegeben. Die Opposition meinte, im Angesicht der drohenden Niederlage wolle er die Kanzlerin in Mithaftung nehmen.

Julia Timoschenko in Klinik verlegt - Hungerstreik beendet

Kiew (dpa) - Die in Haft erkrankte ukrainische Ex-Regierungschefin Julia Timoschenko ist nach einem wochenlangen Nervenkrieg aus ihrem Gefängnis in eine Klinik verlegt worden. Ihren Hungerstreik hat sie beendet. Die geschwächte Oppositionsführerin werde nun mit Wasser und Säften an eine Nahrungsaufnahme gewöhnt, sagte der Neurologe Lutz Harms von der Berliner Klinik Charité. Timoschenko hat nach eigenen Angaben seit dem 20. April aus Protest gegen ihre Behandlung durch die Führung der Ex-Sowjetrepublik keine Nahrung zu sich genommen.

Reibungsloser Start für Schwarz-Rot im Saarland

Saarbrücken (dpa) - Die große Koalition im Saarland hat die erste Feuertaufe bestanden: Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer wurde im Saarbrücker Landtag im ersten Wahlgang erneut zur Regierungschefin gewählt. Nach der Wahl wurde ihr Regierungsmannschaft - mit sechs Ministern die kleinste in Deutschland - vereidigt. Je drei Minister entfallen auf CDU und SPD. SPD-Landeschef Heiko Maas ist als «Superminister» für Wirtschaft, Verkehr, Energie und Arbeit verantwortlich. Er ist auch stellvertretender Ministerpräsident.

Lehrstellenmarkt entspannt wie selten

Berlin (dpa) - Das Bundeskabinett hat den neuen Berufsbildungsbericht gebilligt. Beflügelt von der guten Konjunktur, weniger Schulabgängern und einer weitgehend stabilen Ausbildungsbereitschaft der Wirtschaft hat sich der Lehrstellenmarkt deutlich entspannt. In manchen Branchen - vor allem in der Gastronomie und im Lebensmittelgewerbe - gibt es mehr unbesetzte Ausbildungsplätze als Bewerber. Rückläufig ist auch die Zahl der jungen Menschen, die nach ihrem Schulabschluss zunächst in eine sogenannte Warteschleife des Übergangssystems vermittelt werden.