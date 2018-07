Kuranyi verliert mit Dynamo Moskau Pokalfinale

Moskau (dpa) - Der frühere Fußball-Nationalspieler Kevin Kuranyi hat im Finale des russischen Pokals durch eine 0:1-Niederlage seinen ersten Titel mit Dynamo Moskau verpasst. Das goldene Tor für Gegner Rubin Kasan erzielte Roman Eremenko in der 78. Minute. Der finnische Nationalspieler traf am Mittwoch im Endspiel in Jekaterinburg am Ural mit einem Aufsetzer aus der Distanz. Mit dem Sieg qualifizierte sich Kasan für die Europa League. Dynamo hatte sich in der russischen Premier Liga einen internationalen Startplatz gesichert.

DFB: Nationalspieler besuchen Gedenkstätte Auschwitz

Berlin (dpa) - Deutsche Nationalspieler werden vor dem Start der Fußball-Europameisterschaft in Polen und der Ukraine die Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau besuchen und der Opfer des Holocaust gedenken. Das kündigte DFB-Präsident Wolfgang Niersbach an. «Einen Besuch hatten wir bereits im vergangenen Jahr angedacht. Wir werden vor dem ersten Gruppenspiel mit einer Abordnung, zu der auch Spieler gehören, zum ehemaligen Konzentrationslager in Auschwitz fahren», sagte der Verbandschef der «Sport Bild» (Mittwoch).

Trainer Büskens bleibt Bundesliga-Aufsteiger Fürth treu

Fürth (dpa) - Mike Büskens bleibt den Bundesliga-Aufsteigern der SpVgg Greuther Fürth erhalten. Der 44-Jährige habe seinen auslaufenden Vertrag bei den «Kleeblättern» um ein Jahr bis Ende Juni 2013 verlängert, teilte der Verein am Mittwoch mit. «Wir freuen uns sehr, dass wir den erfolgreichen Weg mit unserem Chef-Trainer auch in der Bundesliga fortsetzen können», sagte Präsident Helmut Hack. Büskens hatte den fränkischen Fußball-Zweitligisten erstmals in die Bundesliga geführt und auch den Meistertitel gewonnen.

Medien: England womöglich ohne Chelsea-Kapitän Terry zur EM

Berlin (dpa) - Chelsea-Kapitän John Terry droht auch bei der Fußball-EM in Polen und der Ukraine eventuell nur die Zuschauerrolle. Britische Medien spekulierten am Mittwoch, dass der neue Fußball-Nationaltrainer Englands, Roy Hodgson, auf den ehemaligen Spielführer der «Three Lions» verzichten könnte. Hintergrund ist der Skandal um angebliche rassistische Äußerungen Terrys gegenüber dem Bruder des Nationalmannschaftskollegen Rio Ferdinand.

Deutschland in FIFA-Weltrangliste weiter Zweiter hinter Spanien

Berlin (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bleibt in der FIFA-Weltrangliste Zweiter hinter dem unangefochtenen Spitzenreiter Spanien. Die DFB-Elf liegt mit 1345 Punkten aber weiter fast 100 Zähler hinter dem Welt- und Europameister von der iberischen Halbinsel (1442). Dies geht aus der vom Weltverband am Mittwoch veröffentlichten Rangliste hervor. Auf den ersten acht Plätzen bleibt demnach alles beim Alten. Argentinien um Superstar Lionel Messi tauschte mit Dänemark die Position und rückte auf Rang neun vor.

Maxi-Wettprozess gegen 22 Clubs und 52 Spieler in Italien

Rom (dpa) - Dem italienischen Fußball steht ein Maxi-Prozess gegen Wettbetrüger bevor. Der italienische Fußballverband (FIGC) klagt 22 Vereine, 52 Spieler und vier Manager an. Italienische Medien berichteten am Mittwoch, dass auch die Erstligisten Atalanta Bergamo, Novara Calcio und AC Siena sowie 13 Zweitligisten zu den Beschuldigten zählen. Ihnen werde zwar keine direkte Ergebnismanipulation vorgeworfen, als Clubs seien sie aber für Vergehen ihrer Spieler mitverantwortlich.

Angelique Kerber in Madrid ausgeschieden

Madrid (dpa) - Angelique Kerber ist als letzte deutsche Tennisspielerin beim WTA-Turnier in Madrid ausgeschieden. Die 24-Jährige aus Kiel verlor am Mittwoch im Achtelfinale der mit 3,5 Millionen Euro dotierten Sandplatzveranstaltung gegen French Open-Siegerin Li Na aus China mit 5:7, 4:6. Zuvor waren in der spanischen Hauptstadt bereits Mona Barthel und Julia Görges vorzeitig auf der Strecke geblieben.

Volleyball-Männer vorzeitig im Halbfinale bei Olympia-Qualifikation

Sofia (dpa) - Die deutschen Volleyballer haben beim europäischen Qualifikationsturnier für Olympia vorzeitig das Halbfinale erreicht. Einen Tag nach dem klaren Auftaktsieg gegen die Slowakei bezwang die Auswahl des neuen Bundestrainers Vital Heynen am Mittwoch in Sofia auch Finnland mit 3:1 (31:29, 25:19, 21:25, 25:16) und zog damit als erstes Team in die Vorschlussrunde ein. Am Donnerstag kann mit einem weiteren Sieg gegen Italien sogar der Gruppensieg perfekt gemacht werden. Nur der Turniersieger qualifiziert sich direkt für Olympia.

Hockey-Damen gewinnen zweites Spiel gegen Südkorea mit 5:0

Hamburg (dpa) - Die deutschen Hockey-Damen haben den zweiten Länderspiel-Vergleich mit Südkorea in Hamburg klar gewonnen. Einen Tag nach dem 2:2 im ersten Duell setzte sich die Mannschaft von Bundestrainer Michael Behrmann am Mittwoch klar mit 5:0 (4:0) durch. Marie Mävers (21./63. Minute), Lydia Haase (6.), Janne Müller-Wieland (16.) und Christina Schütze (19.) erzielten die Tore für das DHB-Team, das am Vortag einen 2:0-Vorsprung verspielt hatte.