Peking (China) (SID) - Anstatt mit missglückten Raketentests und pompösen Militär-Aufmärschen will Nordkorea künftig verstärkt mit sympathischen sportlichen Auftritten für Schlagzeilen sorgen. Die asiatische Diktatur nimmt in London erstmals an den Paralympics teil. Wie pro-nordkoreanische Medien berichten, bereiten sich unter anderem Schwimmer, Leichtathleten und Tischtennisspieler bereits in Chinas Hauptstadt Peking vor. In China wollen sich die Nordkoreaner auch für die Wettbewerbe in London (29. August bis 9. September) qualifizieren.

Nordkorea, seit März vorläufiges Mitglied im Internationalen Paralympischen Komitee, trat bislang nur bei olympischen Sommer- und Winterspielen an und gewann dabei 41 Medaillen (zehnmal Gold), alle im Sommer. Bei Olympia in London (27. Juli bis 12. August) sind nordkoreanische Sportler bislang im Gewichtheben, Ringen, Tischtennis, Bogenschießen, Schießen sowie im Marathon und Frauenfußball qualifiziert.