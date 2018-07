Frankenberg (dpa) - Drei Menschen sind bei einem Frontalzusammenstoß ihrer Autos in Nordhessen ums Leben gekommen. In der Nähe von Frankenberg prallten auf nasser Fahrbahn ein Taxi aus Frankenberg und ein Ehepaar aus Siegen zusammen. Der 36 Jahre alte Taxifahrer war sofort tot, ebenso wie die 77 Jahre alte Ehefrau in dem anderen Auto, in dem sie die Beifahrerin war. Der 75 Jahre alte Fahrer starb mit dem Eintreffen eines Rettungshubschraubers, wie die Polizei in Kassel mitteilte. Die genaue Unfallursache ist unklar.

