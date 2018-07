Athen (dpa) - Ein Scheitern der Regierungsbildung in Athen scheint programmiert: Die Chef der griechischen Radikallinken, Alexis Tsipras, hat den Bruch des Sparpakts mit der Europäischen Union zum Fixpunkt seiner Sondierungsgespräche gemacht. Im Vorgriff auf eine Einigung will der 37-Jährige das Sparprogramm Griechenlands für null und nichtig erklären. Tsipras werde noch im Laufe des Tages einen entsprechenden Brief an die EU-Kommission und die Europäische Zentralbank schreiben, erklärte am Mittwoch ein enger Mitarbeiter.

