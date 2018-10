Athen (dpa) - Der Chef der griechischen konservativen Partei Nea Dimokratia (ND), Antonis Samaras, hat am Mittwoch alle Kräfte der politische Mitte und des rechten Spektrums aufgerufen, eine pro-europäische Front gegen die linke anti-europäische Bewegung zu bilden.

«Wir müssen eine Front bilden, die den Verbleib unseres Landes in der Eurozone sichert», sagte Samaras im Fernsehen. Die von den Linksradikalen geforderte einseitige Annullierung des Sparprogramms werde zur Katastrophe führen.

Der Chef der griechischen Radikallinken, Alexis Tsipras, hatte am Dienstag und Mittwoch schärfere Töne angeschlagen. Noch an diesem Mittwoch wollte er in einem Brief an die EU-Kommission und die EZB das Sparprogramm Griechenlands für null und nichtig erklären.