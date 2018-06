Athen (dpa) - Der Chef der griechischen konservativen Partei Nea Dimokratia, Antonis Samaras, hat alle Kräfte der politische Mitte und des rechten Spektrums aufgerufen, eine pro-europäische Front zu bilden. Die von den Linksradikalen geforderte einseitige Annullierung des Sparprogramms werde zur Katastrophe führen, sagte Samaras. Der Chef der griechischen Radikallinken, Alexis Tsipras, will heute in einem Brief an die EU-Kommission und die EZB das Sparprogramm Griechenlands für null und nichtig erklären.

