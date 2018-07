Frankfurt (dpa) - Nach einem freundlichen Start hat der deutsche Aktienmarkt seine Gewinne bis zum Donnerstagmittag wieder abgegeben. Zunächst hatten bewilligte Griechenland-Hilfsgelder dem Dax zu einem guten Start verholfen.

Zuletzt verlor er aber 0,38 Prozent auf 6.450,76 Punkte. Für den MDax ging es um 0,85 Prozent auf 10.358,45 Punkte nach unten. Der TecDax hingegen kletterte um 0,13 Prozent auf 768,85 Punkte.

Händler Andreas Lipkow von MWB Fairtrade sagte: "Der Dax hat derzeit ein enges Korsett von den Marktteilnehmern umgebunden bekommen. Ängste über die politische Unsicherheit in Europa und die Zuversicht über die konjunkturellen Entwicklungen in Europa und den USA lassen den deutschen Leitindex in einer Tradingrange zwischen etwa 6.450 bis 6.550 Punkten umherspringen."

Fundierte positive Impulse für höhere Indexstände fehlten. Gleichzeitig hätten die politischen Äußerungen eine immer kürzere Halbwertszeit und somit befinde sich der Markt in einer neutralen Zone.

Ein anderer Börsianer verwies darauf, dass die Teilauszahlung der Griechenland-Tranche zunächst zwar eine Erholung im Dax ausgelöst hatte, das grundsätzliche Problem aber nicht ändere. Ein Händler verwies zudem auf die Aussagen des EZB-Chefvolkswirtes Peter Praet, wonach die Europäische Zentralbank ihr Inflationsziel trotz der Schuldenkrise nicht aus den Augen verlieren werde.

Unter den Einzelwerten im Dax standen die Aktien der Deutschen Telekom mit einem Aufschlag von 2,94 Prozent an der Indexspitze. Operativ habe die Telekom besser abgeschnitten als erwartet, sagten Börsianer. Positiv seien zudem Berichte über Gespräche von T-Mobile USA über eine mögliche Partnerschaft mit dem kleineren US-Mobilfunker MetroPCS.

Deutschlands zweitgrößter Energiekonzern RWE leidet weiterhin unter dem Atomausstieg und einer schwächeren Nachfrage in Europa. In den ersten drei Monaten fiel der Umsatz zwar nur leicht, das betriebliche Ergebnis allerdings ging deutlich zurück. Nach anfänglichen Kursgewinnen sind die Aktien des Versorgers bis zum Mittag ins Minus gerutscht. Die Papiere zählten mit einem Abschlag von 1,94 Prozent zu den schwächsten Dax-Werten.

Im MDax lagen die Titel des Herstellers von Kassensystemen und Geldautomaten Wincor Nixdorf mit 6,67 Prozent im Plus. Die Privatbank Berenberg hatte eine Kaufempfehlung ausgesprochen. Nicht ganz so deutlich ging es für die Papiere des Immobilienfinanzierers Aareal Bank nach oben. Auf den besser als erwarteten Nettogewinn im ersten Quartal reagierte der Kurs zuletzt mit einem Plus von 0,70 Prozent Am Indexende lag ProSiebenSat.1.

Die Papiere des Medienkonzerns rutschten um 3,72 Prozent ab. Das Unternehmen ist zwar nach einem starken ersten Quartal auf Rekordkurs. Ein Händler aber verwies auf den enttäuschenden Nettogewinn, der das Bild eintrübe und nach anfänglichen Gewinnen Druck auf die Aktien gebracht habe.

An der TecDax-Spitze standen die Papiere von Solarworld nach überraschend guten Zahlen zum ersten Quartal. Mit einem Plus von 7,97 Prozent legten sie fast doppelt so stark zu wie die an Nummer zwei stehenden Titel des Mobilfunkdienstleisters Drillisch. Die Aktien des Herstellers von Wechselrichtern SMA Solar büßten die anfänglich hohen Gewinne bis zum späten Vormittag allerdings wieder ein und verbilligten sich um 5,92 Prozent.