Berlin (dpa) - Bei den Ermittlungen zur mysteriösen Mordserie an Gewerbetreibenden ausländischer Herkunft hat die bayerische Polizei einen eigenen Döner-Imbiss in Nürnberg eingerichtet. Der Laden sei ein halbes Jahr lang von einem V-Mann betrieben worden, um Hinweise auf organisierte Kriminalität im Lieferantenmilieu zu sammeln. Das sagte der frühere Nürnberger Oberstaatsanwalt Walter Kimmel vor dem Untersuchungsausschuss des Bundestags. Die Neonazi-Terrorzelle NSU soll für die Morde an neun Männern türkischer und griechischer Herkunft sowie einer Polizistin verantwortlich sein. Von den Opfern betrieben einige einen Döner-Imbiss.

