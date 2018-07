Berlin (SID) - Die Deutsche Bahn bleibt auch im Falle des Abstiegs Hauptsponsor des Berliner Fußball-Bundesligisten Hertha BSC. "Wir stehen zur Hertha, in guten wie in schlechten Zeiten", sagte Bahnchef Rüdiger Grube: "Unser Bekenntnis zum Hauptstadtklub ist auch ein klares Bekenntnis zu Berlin." Der Vertrag zwischen Bahn und Hauptstadtklub läuft noch bis 2013, enthält aber im Falle des Abstiegs eine Ausstiegsklausel. Darauf verzichtet die Bahn und würde wie in der Saison 2010/2011 auch mit der Hertha in die Zweitklassigkeit gehen. Pro Jahr soll die Bahn den Verein mit 4,5 Millionen Euro in der 1. Liga oder 3,6 Millionen in der 2. Liga unterstützen.

Erst im April hatte sich der Sponsor kritisch über die Berliner geäußert. So sei der wichtigste Geldgeber "nicht glücklich" über die Außendarstellung, die Verantwortlichen sollten "Ruhe hineinbringen".