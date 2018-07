Kaiserslautern (dpa) - Krassimir Balakow muss um seinen Trainerjob beim Bundesliga-Absteiger 1. FC Kaiserslautern bangen. Der Vorstandsvorsitzende Stefan Kuntz verweigerte sowohl bei als auch nach der Mitgliederversammlung ein klares Bekenntnis zu dem bulgarischen Coach. Kuntz kündigte für die nächsten Tage ein Gespräch mit Balakow an. Balakow war erst am 22. März vom FCK als Nachfolger von Marco Kurz verpflichtet worden und hat bis zum 30. Juni 2013 einen Vertrag. In den acht Spielen seiner Amtszeit gewann er nur eines und war mit dem Tabellenletzten sang- und klanglos abgestiegen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.