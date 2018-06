München (SID) - Auch das "Vorspiel" hat es in sich: Nur wenige Stunden vor dem Finale der Champions League am 19. Mai in München zwischen dem FC Bayern und dem FC Chelsea in der Arena kommt es im Olympiastadion zum "Ultimate Champions Match" mit zahlreichen ehemaligen Weltstars. Im Spiel der "World All Stars" gegen die "FC Bayern All Stars and Friends" stehen insgesamt 22 Spieler auf dem Platz, die die Champions League schon einmal gewonnen haben. Das Spiel, das um 12.00 Uhr beginnt, ist der Höhepunkt des viertägigen Champions Festivals im Olympiapark - und wird sogar live in Sat.1 übertragen. Der Eintritt ist frei.

Für die Weltauswahl unter der Leitung von Ruud Gullit spielen unter anderem die Weltmeister-Kapitäne Cafu (Brasilien) und Fabia Cannavaro (Italien), dazu kommen Torhüter Edwin van der Sar (Niederlande) sowie die ehemaligen Angreifer von Real Madrid, Davor Suker und Predrag Mijatovic, der ehemalige Frankfurter Jay-Jay Okocha, Michael Laudrup, Patrick Vieira, Christian Karembeu, Zico, die ehemaligen Münchner Willy Sagnol und Patrik Andersson, die de-Boer-Brüder Frank und Ronald oder der ehemalige Dortmunder Stephane Chapuisat.

Für die All Stars des FC treten unter anderem Giovane Elber, Hoffenheims Trainer Markus Babbel, Roy Makaay, Olaf Thon und Paul Breitner an.