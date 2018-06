München (SID) - Fußball-Nationalspieler Bastian Schweinsteiger von Bayern München sieht sich nach seiner Sprunggelenksverletzung immer noch nicht "bei 100 Prozent". Es gebe nach Spielen "manchmal Tage, wo man merkt, dass man Probleme hat und noch nicht gesund und fit ist", sagte der Vize-Kapitän des deutschen Rekordmeisters vor dem DFB-Pokalfinale am Samstag (20.00 Uhr/ZDF und Sky) in Berlin gegen Borussia Dortmund.

Für diese Partie oder auch für das Endspiel in der Champions League am 19. Mai in München gegen den FC Chelsea könne man das "auf jeden Fall ausblenden. Aber es fehlt noch ein bisschen was", räumte der Mittelfeldspieler ein. Schweinsteiger war in dieser Saison zunächst wegen eines Schlüsselbeinbruchs und dann wegen einer Knöchelverletzung wochenlang ausgefallen. Zudem hatte ihn zwischendurch eine Reizung am Knie behindert.

Bis zur Europameisterschaft, die für die DFB-Auswahl am 9. Juni in Lwiw mit dem Spiel gegen Portugal beginnt, sieht Schweinsteiger aber keine Probleme. Bis dahin habe er noch eine "lange Vorbereitung. Da kann man individuell sehr gut arbeiten. Das brauche ich dann."

Der 27-Jährige könnte am Samstag mit Oliver Kahn gleichziehen. Kahn ist mit sechs Titeln bisheriger Rekord-Pokalsieger. Schweinsteiger hat bisher mit den Bayern fünfmal im Pokal triumphiert. Das Duell mit dem alten und neuen deutschen Meister Dortmund bezeichenete er allerdings "als mein bisher schwerstes Finale".