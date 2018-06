Bochum (SID) - Fußball-Zweitligist VfL Bochum bastelt weiter am Kader für die kommende Spielzeit. Am Donnerstag gab der Klub die Verpflichtung von Rechtsverteidiger Carsten Rothenbach bekannt. Der 31-Jährige kommt vom Ligakonkurrenten FC St. Pauli und erhält einen Vertrag bis Juni 2014. In der abgelaufenen Spielzeit war Rothenbach auf 17 Einsätze für die Hamburger gekommen.

"Wir freuen uns, dass Carsten sich für den VfL entschieden hat. Er bringt ein riesengroßes Kämpferherz mit nach Bochum und kann schnell ein Eckpfeiler der neuen Mannschaft werden", sagte VfL-Sportvorstand Jens Todt.