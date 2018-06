Moskau (dpa) - Der russische Inlandsgeheimdienst FSB hat nach eigenen Angaben Pläne für Anschläge auf die Olympischen Winterspiele 2014 in Sotschi aufgedeckt. Der oft als «Russlands Bin Laden» bezeichnete Terrorchef Doku Umarow habe Attentate auf das Großereignis begehen wollen, teilte die Moskauer Anti-Terror-Behörde mit. Unweit von Sotschi seien in der von Georgien abtrünnigen Nordkaukasus-Region Abchasien Waffenlager mit Luftabwehr-Raketen und Panzerfäusten entdeckt worden, hieß es. Russische Geheimdienstexperten äußerten Zweifel an der Darstellung.

