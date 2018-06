Washington (dpa) - Mitt Romney, der Barack Obama bei der US-Präsidentenwahl herausfordern will, soll laut «Washington Post» als 18-Jähriger einen mutmaßlich schwulen Mitschüler misshandelt haben. Im Sommer 1965 habe Romney ihn gemeinsam mit einem anderen Mitschüler angegriffen, zu Boden geworfen und ihm Haare abgeschnitten, die er etwas länger trug und gebleicht hatte. Der Vorfall passierte an der vornehmen Cranbrook School in Michigan. Der voraussichtliche republikanische Spitzenkandidat Mitt Romney sagte Fox News Radio, er könne sich an den Vorfall nicht erinnern.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.