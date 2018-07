Damaskus (dpa) - Bei zwei Sprengstoffanschlägen in der syrischen Hauptstadt Damaskus sollen fünf Menschen getötet worden sein. In ersten inoffiziellen Berichten war auch von Dutzenden Verletzten die Rede. Eine der beiden Bomben sei im Süden der Stadt in der Nähe eines Gebäudes der Sicherheitskräfte detoniert, hieß es. Die Wucht der Explosion habe noch in weit entfernten Stadtvierteln die Fenster vibrieren lassen. Der Leiter der UN-Beobachtermission soll darauf bestehen, den Tatort selbst in Augenschein zu nehmen.

