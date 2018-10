München (dpa) - ProSiebenSat.1 präsentiert heute die Zahlen für die ersten drei Monate des Jahres.

Der TV-Konzern dürfte wie der Rivale RTL Group von besseren Werbegeschäften in Deutschland und dem Ausbau seiner digitalen Geschäfte außerhalb des klassischen TV-Markts profitiert haben, erwarten Fachleute. So könnte nach Schätzungen von Analysten der Umsatz der Münchner zwischen Januar und März um 5 Prozent auf 628 Millionen Euro gewachsen sein. Auch unter dem Strich dürfte dem Unternehmen mehr Geld in der Kasse geblieben sei als vor einem Jahr. ProSiebenSat.1 peilt in diesem Jahr nach dem Rekordjahr 2011 Bestmarken an. Von Interesse dürfte auch der Ausblick von Konzernchef Thomas Ebeling auf die nächsten Monate sein.