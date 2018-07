München (dpa) - ProSiebenSat.1 ist nach einem starken ersten Quartal auf Rekordkurs. Der TV-Konzern verdiente zwischen Januar und März deutlich mehr Geld.

Dank höherer Werbeeinnahmen und der wachsenden Bedeutung digitaler Geschäfte außerhalb des klassischen TV-Markts konnte der Umsatz um 6,5 Prozent auf fast 635 Millionen Euro gesteigert werden. Unter dem Strich blieben der Sendergruppe (Sat.1, ProSieben, Kabel1, Sixx) in den ersten drei Monaten knapp 51 Millionen Euro in der Kasse, ein Plus von mehr als 50 Prozent verglichen mit dem Startquartal des vergangenen Jahres. «Wir haben heute bereits über 30 Prozent des zusätzlichen Umsatzpotenzials, das wir bis 2015 erreichen wollen, realisiert», sagte Vorstandschef Thomas Ebeling der Mitteilung zufolge.