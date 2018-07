New York (dpa) - Die exzentrische US-Musikerin Lady Gaga (26) hat einen ganz großen Auftritt - als Comicfigur bei der populären Serie «Die Simpsons».

Für das Saison-Finale, das in den USA am 20. Mai ausgestrahlt wird, kommt sie nach Springfield, um die niedergeschlagene Lisa wieder aufzumuntern, berichtet die US-Tageszeitung «USA Today». Sie reist in die Heimatstadt der Simpsons mit ihrem eigenen Lady-Gaga-Express-Zug, der von einem riesigen flammensprühenden Bustier angetrieben wird. Standesgemäß wird die gezeichnete Lada Gaga in 18 verschiedenen Outfits zu sehen sein.

Die New Yorker Sängerin hatte die Episode bereits im vergangenen August synchronisiert. Es sei «nervenaufreibend» gewesen, sagte sie damals.

Bericht in «USA Today»