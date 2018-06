Jakarta (dpa) - Das in Indonesien verschwundene russische Flugzeug ist wie befürchtet abgestürzt. Rettungskräfte orteten das Wrack am Morgen in der Nähe von Bogor bei Jakarta. Das berichtet ein Fernsehsender. An Bord der Maschine waren bis zu 50 Menschen. Das Flugzeug war gestern bei einem Demonstrationsflug für potenzielle Käufer von den Radarschirmen verschwunden. Die Maschine vom Typ Suchoi Superjet 100 war zu dem Zeitpunkt in der Nähe eines 2200 Meter hohen Berges, der oft in Nebelschwaden gehüllt ist.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.