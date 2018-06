Athen (dpa) - Das olympische Feuer für die Sommerspiele in London ist im griechischen Olympia entzündet worden. Das Feuer wird nach einem etwa 3000 Kilometer langen Fackellauf durch Griechenland am 17. Mai im alten Olympiastadion von Athen ankommen. Am Austragungsort der ersten Olympischen Spiele der Neuzeit von 1896 soll die Fackel dann an das Organisationskomitee von London übergeben werden. In England soll das olympische Feuer am 18. Mai eintreffen.

