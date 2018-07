Kiel (dpa) - Nach Sondierungsgesprächen von SPD und Grünen stehen die Zeichen weiter auf eine gemeinsame Regierungskoalition mit der Minderheitenpartei SSW in Schleswig-Holstein. «Wir sind guten Mutes, dass es ein tragfähiges Bündnis geben kann», sagte SPD-Landeschef Ralf Stegner. Die Gemeinsamkeiten seien groß. In dem Gespräch verständigten sich die Delegationen darauf, am Montag gemeinsam mit dem Südschleswigschen Wählerverband zu tagen, bevor die Spitzengremien der Parteien über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen entscheiden.

