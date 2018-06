Berlin (dpa) - Bund, Länder und Kommunen können sich bis 2016 auf 29,4 Milliarden Euro mehr Steuereinnahmen einstellen als bisher geplant. Das teilte das Bundesfinanzministerium in Berlin nach dreitägigen Beratungen der Steuerschätzer mit. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble sieht trotz der möglichen Mehreinnahmen keine zusätzlichen haushaltspolitischen Spielräume. Die aktuellen Steigerungen seien zudem nicht so spektakulär wie in früheren Prognosen. SPD-Fraktionsvize Joachim Poß warf der Regierung vor, sich reich zu rechnen.

