Wiesbaden (dpa) - Das stillgelegte Atomkraftwerk in Biblis wird nach Angaben des hessischen Umweltministeriums zurückgebaut und nicht versiegelt. Einen entsprechenden Antrag habe der Betreiber RWE Power AG angekündigt, teilte Umweltministerin Lucia Puttrich in Wiesbaden mit. Statt eines Rückbaus wäre es auch möglich gewesen, die Reaktoren einzuschließen: Dass RWE dem direkten Abbau den Vorzug gegenüber dem sicheren Einschluss gebe, sei ein wichtiges Signal, so Puttrich. Das Genehmigungsverfahren für den Rückbau werde voraussichtlich mehrere Jahre dauern.

